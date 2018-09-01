Афины , 1 сентября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Премию имени Ханса Кристиана Андерсена в области детской литературы получил российский художник-иллюстратор Илья Олейников, сообщил 31 августа телеканал Russia Today.

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Премия была вручена Олейникову в рамках проведения 36-ого Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY), который проходит в Греции, в городе Афины.

Международное жюри высоко оценило работу художника-иллюстратора над изданиями книг «Соловей» Андерсена, «Приключения мышонка Десперо» Кейт Дикамилло, «Все бегут, летят и скачут» Даниила Хармса и других.

Напомним, что премия вручается раз в два года лучшим детским писателям и художникам-иллюстраторам.Она была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. До Олейникова премию лишь однажды получила представительница из СССР Татьяна Алексеевна Маврина, худажник-иллюстратор. Она получила эту премию в 1976 году.

Также в 1972 году Международным жюри было особо отмечено творчество Сергея Михалкова, а в 1976 — Агнии Барто.