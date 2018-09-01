Милан, Италия, 1 сентября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Победой футбольного клуба «Милан» закончилась встреча в третьем туре итальянского национального чемпионата с римским клубом «Рома», проходившая в Милане. Об этом 1 сентября сообщает МатчТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Итоговый счет матча 2:1 в пользу хозяев. Счет на 40-й минуте открыл хавбек «Милана» Франк Кесси, затем на 59-й защитник «Ромы» Федерико Фасио сравнял счет встречи. Точку в матче поставил мяч Патрика Кутроне, забитый на добавленной ко второму тайму минуте и ставший для «Милана» победным.

Отметим, что по ходу матча арбитрами было отменено по одному забитому командами мячу после использования системы видеопомощи судьям.

По итогам встречи «Рома» с 4-мя очками находится на седьмом месте турнирной таблицы, «Милан» же имеет 3 очка и одну игру в запасе, находясь на 11-ой строчке.

В следующем туре, который состоится 16 сентября, «Милану» предстоит встреча на выезде с «Кальяри», а «Рома» примет у себя Кьево.