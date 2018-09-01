Лондон, 1 сентября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Группе физиков удалось уточнить значение гравитационной постоянной, уменьшив погрешность в 4 раза. Результаты исследования опубликованы в Nature.

Цитата из х/ф «Вселенная Стивена Хокинга». Реж. Джеймс Марш. 2014. Великобритания, Япония, США Физик-теоретик в своей стихии

Исследователи из Университета науки и технологий Центрального Китая при участии российского физика Вадима Милюкова провели опыты по уточнению постоянной Ньютона или гравитационной постоянной.

Гравитационную постоянную вычисляют в лабораторных экспериментах, измеряя силу притяжения двух тел известной массы. Добиться уменьшения погрешности позволило использование экспериментальных установок с принципиально разной конструкцией.

В новом исследовании физики старались минимизировать возможные систематические ошибки. В результате удалось добиться значения относительной погрешности примерно 11,6 на миллион.

Отметим, что впервые Ньютонову гравитационную постоянную измерил британский физик Генри Кавендиш в 1798 году. После двух веков измерений гравитационная постоянная остается наименее точно определенной из всех фундаментальных констант. Для сравнения: ошибка измерения постоянной Планка составляет около 13 частей на миллиард, а ошибка измерения скорости света составляет 4 части на миллиард.