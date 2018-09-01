Элиста, 1 сентября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Калмыцкий государственный университет (КалмГУ) им. Б. Б. Городовикова подготовился к проведению чемпионата мира по боксу среди студентов, участники которого воспользуются общежитиями и столовой образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

(сс) NeONBRAND Боксерские перчатки

В совещании, посвященном готовности университета к мероприятиям чемпионата, приняли участие ректор КалмГУ Бадма Салаев, проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Эльза Батырева и другие ответственные лица.

«Все комнаты, в которых будут жить спортсмены, оснащены сплит-системами. Университет приобрел постельные комплекты, моющие средства и гостиничные принадлежности в соответствии с требованиями, предъявляемыми FISU», — говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтерами от КалмГУ на боксерском чемпионате будут работать около 130 человек. В их числе — 44 куратора-атташе, которые будут непосредственно контактировать с делегациями и студенты, говорящие на английском, немецком, испанском и китайском языках.

Напомним, чемпионат мира по боксу среди студентов пройдет в Калмыкии с 1 по 7 сентября. Всего в мероприятии примут участие около 200 боксеров из более 20 стран мира. Сборную России представят три женщины и 10 мужчин. Старт чемпионата запланирован на сегодня, он начнется в спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте.