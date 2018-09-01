Самара, 1 сентября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Самарской области погибли пять человек. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Самарской области.

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Грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковыми автомобилями на трассе в Самарской области. В результате столкновения погибли пять человек.

В настоящее время сотрудники полиции регулируют дорожное движение по трассе и устанавливают личности погибших.