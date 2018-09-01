Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Переговоры о возобновлении контракта на $1 млрд ведут иранская государственная нефтяная компания NIOC и швейцарский трейдер Vitol Group, сообщает 31 августа The Wall Street Journal.

ptra Добыча нефти

Американское издание сообщило о возобновлении переговоров между NIOC и Vitol Group. Речь идет о сделке, заключенной в 2016 году, когда антииранские торговые санкции были частично сняты.

Иранская госкомпания старается сохранить крупнейший контракт на поставку нефти, однако этому могут помешать планы американской администрации по ужесточению санкций в отношении Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил на пресс-конференции, что администрация США намерена усилить давление на Иран, введя еще более жесткие санкции.