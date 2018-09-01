Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев не смог переиграть в матче третьего тура турнира US Open серии Большого шлема, проходящего в Нью-Йорке, хорватского спортсмена Борне Чорича. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба чемпионата.

(сс) Marianne Bevis Борна Чорич

Встреча, продолжавшаяся более двух часов, закончилась в пользу Чорича со счетом по сетам 3:6, 5:7, 2:6.

В следующем круге соперником хорватского теннисиста станет аргентинец Хуан Мартин дель Потро, перед этим одержавший верх над испанцем Фернандом Вераско.

Таким образом, российский теннисист выбыл из дальнейшей борьбы.