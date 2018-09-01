Москва, 1 сентября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

«Для каждого из нас 1 сентября — это особенный день. Для кого‑то — это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьями и любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниями и событиями», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Для тех ребят, кто впервые сегодня откроет двери школы, открывается и новая страница в жизни, полная интересных впечатлений и надежд. Студенты сделают еще один шаг к будущим профессиональным успехам. А для родителей это день, когда можно вспомнить свои школьные годы и порадоваться за своих детей, отмечает он.

«Особо теплые слова хочется сказать нашим учителям и преподавателям. Именно ваш кропотливый каждодневный труд воспитывает в детях нравственные качества, помогает им научиться новому, раскрыть свои таланты и поверить в собственные силы», — указал Володин.

«От души желаю вам успехов в учебе, здоровья и благополучия, и пусть сбудутся ваши мечты!» — говорится в поздравлении.