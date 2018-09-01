Владимир, 1 сентября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Состоявшийся во Владимирской области первый официальный чемпионат по компьютерному спорту судили три аккредитованных судьи, среди которых магистрант и студент Владимирского государственного университета (ВлГУ) им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, сообщает пресс-служба вуза.

Clément Grandjean Киберспортсмены

Отмечается, что турнир по дисциплине Hearthstone организовало Владимирское областное региональное отделение «Федерации компьютерного спорта России» при поддержке администрации Владимирской области, ВлГУ, Владимирской областной научной библиотеки и областной библиотеки для детей и молодежи.

«Участие аккредитованных судей вывело чемпионат на качественно новый уровень и позволило присвоить спортсменам чемпионата первые спортивные разряды по компьютерному спорту в регионе», — говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 17 игроков из Владимира, Суздаля, Юрьев-Польского и Собинки. Победители чемпионата стали участниками сборной команды Владимирской области и уже начали готовиться к участию в Кубке России по киберспорту — 2018. В этом году соревнования пройдут по четырём видам программы: Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 500 000 рублей. Отборочные игры начнутся уже 1 сентября.

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