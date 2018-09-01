Сочи, Краснодарский край, 1 сентября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Адлер» (Сочи) задержаны около 20 рейсов после инцидента с пассажирским самолетом Boeing 737 авакомпании Utair. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта.

(сс) МарияТаланова Международный аэропорт Сочи

Сообщается, что задержаны 10 рейсов на вылет и примерно столько же на прилет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737 авакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Адлер», упал в русло реки и загорелся.

В результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе трое детей. На месте происшествия погиб руководитель комплексной смены аэропорта Владимир Бегиян, который организовывал эвакуацию пассажиров из горящего самолета. У него не выдержало сердце.