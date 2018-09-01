Адлер, Краснодарский край, 1 сентября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих прибыл на место аварии пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair в международном аэропорту «Адлер». Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Mintrans.ru Евгений Дитрих

В настоящее время на месте происшествия проводится совещание оперативного штаба во главе с министром.

Напомним, что Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Адлер», сломал крыло о заграждение и упал в русло реки. Левый двигатель самолета воспламенился, после чего загорелся авиационный керосин, вылившийся из повреждённого крыла.

Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет. Пассажиры доставлены в гостиницу, там для них организовано горячее питание.

Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное. Всего в результате аварии пострадали 18 человек, в том числе трое детей. В больницу отправлены семеро пострадавших — пятеро взрослых и двое детей. Остальным медицинская помощь оказана на месте. В основном пострадавшие получили ссадины и ушибы.

К сожалению, на месте аварии скончался руководитель комплексной смены аэропорта Владимир Бегиян. Министр Дитрих рассказал, что Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал эвакуировать пассажиров и координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.