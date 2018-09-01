Москва, 1 сентября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в результате инцидента с пассажирским самолетом Boeing 737 авиакомпании Utair в международном аэропорту «Адлер» (Сочи) пострадали 18 человек. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту «Адлер» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло и упал в русло реки. Левый двигатель самолета загорелся, после чего вспыхнул авиационный керосин, вылившийся из повреждённого крыла.

В результате инцидента пострадали 18 человек, среди них трое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Жертв нет. Организована работа психологов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование причин произошедшего.