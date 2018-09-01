Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. 2 сентября в Казачьем подворье Музея-заповедника М.А. Шолохова, что на хуторе Кружилин Шолоховского района Ростовской области, пройдёт литературно-этнографический праздник «Кружилинские толоки». Своеобразие этого фестиваля в самом названии: толоки — это способ решать хозяйственные нужды деревни «всем миром», когда все жители вместе отправляются на покос или на строительство избы.

Василий Суриков. Казаки в лодке. 1895

На малой родине выдающегося русского писателя Михаила Шолохова, в хуторе Кружилин, все гости будут не только смотреть, как и чем жила казачья станица сто лет назад, но и непосредственно участвовать во всех ее деяниях: пахать сохой, старинным плугом или даже на раритетном тракторе «Фордзон-Путиловец», вручную сеять, жать серпом или косилкой-«лобогрейкой», молоть цепами или на жерновах. На мастер-классах народные умельцы поделятся секретами столярного дела и гончарного ремесла, лозоплетения, резьбы по дереву, научат крыть крышу камышом, плести плетень, вязать рыболовные сети. Казачки-мастерицы покажут, как сбивать масло вручную, прясть на старинной прялке, вязать крючком и на спицах, печь блины, лепить вареники, заваривать чай на травах.

Во время праздника можно совершить экскурсию по дому, в котором родился М.А.Шолохов, и усадьбе, услышать старинные народные песни, покататься на лошадях в экипаже и верхом. И главное, отведать блюда настоящей казачьей кухни.