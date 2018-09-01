Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус Уильямс в матче третьего круга открытого чемпионата США — US Open 31 августа.

(сс) marijana1 Теннис

Встреча между двумя сестрами закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Серены.

Сестры-теннисистки встречались на корте уже в 30-й раз. После этой встречи общий счет их противостояния составляет 18 — 12 в пользу Серены Уильямс.

Напомним, чемпионат US Open проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.