Тюмень, 1 сентября, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Тюменской области 1 сентября открылось три новые школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Александр Морозов. Сельская школа. 1865

Одна из школ открылась в тюменском микрорайоне Ямальский-2. Она рассчитана на 1200 мест. В селе Малая Зоркальцева начала работу школа на 132 ученика, а в селе Тоболово Ишимского района — на 250 учащихся.

Всего 1 сентября за парты сядут более 200 тыс. учащихся, в том числе 23 439 первоклассников. На подготовку школ к новому учебному году из всех бюджетов было потрачено около 5 млрд рублей.