Варшава, 1 сентября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Карта с Крымом в составе России была опубликована на сайте польской спортивной газеты Przegląd Sportowy 1 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

В материале, посвященном Лиге чемпионов, опубликована карта Европы. Территория Украины на карте выделена малиновым цветом. Крым выделен другим, насыщенным красным цветом, как и материковая часть России.

Отметим, что западные СМИ довольно часто демонстрируют картографические материалы, на которых Крым включается в российскую территорию. Такие публикации вызывают протест властей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа немецкий телеканал 3Sat выпустил в эфир сюжет, в котором демонстрировалась карта Европы. На ней Крым был включен в российскую территорию.