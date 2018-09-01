Париж, 1 сентября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В приморской деревне в Бретани запретили плавание из-за угрозы нападения дельфина 27 августа, сообщает The Telegraph.

(сс) mikakaptur Дельфин

На береговой зоне приморской деревни Ландевеннек установили запрет на плавание и дайвинг. Он вызван агрессивным поведением дельфина, которого местные жители назвали Зафаром.

Дельфин заплывает в эту береговую зону уже на протяжении нескольких месяцев, однако в последнее время он начал вести себя агрессивно. Животное подкинуло плавающую женщину и мешало нескольким пловцам выбраться на берег. Эксперты сообщили, что изменившееся поведение животного связано с наступлением периода сексуальной активности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ в Москве появился на свет детеныш дельфина-афалины.