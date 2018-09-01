Адлер, Краснодарский край, 1 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после неудачной посадки пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair в аэропорту Адлера (Сочи). Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

Airliners.net Boeing 737 авиакомпании Utair

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский Boeing 737, который выполнял рейс из Москвы в Сочи, в аэропорту Адлера выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение, скатился в русло реки и загорелся. Сперва загорелся левый двигатель самолета, а затем вспыхнул авиационный керосин, который вылился из повреждённого крыла.

На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 человек, включая троих детей.

Пожар уже потушен.