Вашингтон, 1 сентября, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Список сирийских объектов, которые будут подвергнуты воздушному удару, подготовлен американскими военными экспертами и специалистами разведки. Об этом 1 сентября сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель

При этом, как передает со ссылкой на свои источники CNN, решение о нанесении воздушных ударов по Сирии не принято. Однако, в случае применения Сирией химического оружия данный список, после соответствующего приказа президента США, будет передан Пентагону.

Отметим, 31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Эритреи, что у него нет сомнений в том, что в сирийском Идлибе готовится провокация боевиков с применением химического оружия для последующего обвинения в этом официального Дамаска.