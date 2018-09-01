Вашингтон, 1 сентября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Авторитетный американский журнал The National Interest выпустил статью о недостатках нового американского истребителя пятого поколения F-35. Статья была опубликована 29 августа.

US Air Force F-35

Оказалось, что у нового истребителя совершенно нет никакой пассивной защиты от удара молнии. Все из-за того, что он выполнен из композитных материалов.

В связи с этим Корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы для защиты истребителей F-35, которые развернуты на американской базе «Ивакуни» на японском острове Хонсю.

Корпорация Lockheed Martin, которая производит F-35, уже занимается тестированием методов борьбы с угрозой удара молнии в самолет. В частности, разрабатывается защита «мозга» самолета — автономной логистической информационной системы, которая может сгореть от удара молнии.

Также выяснилось, что из-за попадания молнии в F-35 могут сдетонировать топливные баки самолета. При этом данная проблема не является чем-то новым — Пентагон указывал на неё ещё в 2012 году.

Однако, по какой-то причине эта проблема так и не была решена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, счетная палата США призвала министерство обороны сформировать «целостный» план, с помощью которого многочисленные проблемы истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 можно было бы решить ещё до того, как в 2020-х годах начнётся его массовое производство.

Напомним, что F-35 регулярно критикуется за баснословно высокую стоимость и многочисленные технические проблемы.