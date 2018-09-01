Триполи, 1 сентября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Единственный аэропорт столицы Ливии Триполи Митига закрыт властями из-за вооруженных столкновений нескольких группировок и падения снарядов на его территорию. Об этом 1 сентября сообщает телеканал Al-Arabiya.

Аэропорт Триполи. Главный терминал

Как сообщает другой телеканал — Al-Mayadeen, в аэропорту отменены все рейсы. По информации, переданной Al-Arabiya пресс-секретарем Минздрава Ливии, с момента начала столкновений, 30 августа, в них погибло около 30 местных жителей и ещё 96 — получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, еще в январе члены лояльных власти группировок напали на аэропорт Триполи с целью устроить побег террористов из находящейся рядом с ним тюрьмы. После атаки аэропорт был закрыт властями Ливии.