Сакраменто, США, 1 сентября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. В ДТП на территории Калифорнии попал беспилотный автомобиль марки Lexus от компании Apple, сообщает 1 сентября сайт управления автотранспорта штата.

Automobile Italia Беспилотный автомобиль Apple

Согласно опубликованному заявлению, инцидент произошел ещё 24 августа. Беспилотный Lexus от Apple перестраивался в другую полосу, двигаясь со скоростью 1,5 километра в час, когда в него врезался проезжавший Nissan, двигавшийся со скоростью 24 километра в час.

Согласно американскому закону, в беспилотных машинах должен находиться водитель, который должен исправлять ошибки, допущенные автопилотом.

В настоящее время Apple тестирует около 50 автомобилей-беспилотников.

Отметим, что кроме Apple машины, управляемые компьютером, разрабатывают также компания Tesla, «Мерседес» и ряд других мировых производителей, включая отечественные.