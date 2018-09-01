Гибралтар, Великобритания, 1 сентября, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Американская подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анджелес», способная нести на борту ракеты типа «Томогавк», замечена в порту Гибралтара. Об этом 1 сентября сообщает издание Gibraltar Chronicle.

(сс) Official U.S. Navy Page Подводная лодка

Как пишет Gibraltar Chronicle, субмарину заметили в порту ещё вечером 3 августа, и испанский таможенный катер, пытавшийся приблизиться к ней, был перехвачен судном полиции Гибралтара.

В Пентагоне заход «Ньюпорт-Ньюс» в порт Гибралтара подтвердили и отметили, что данный визит является «технически запланированным».

Отметим, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о готовящейся провокации со стороны незаконных террористических групп для обвинения официального Дамаска в использовании им химического оружия против мирных жителей провинции Идлиб.

Данная провокация, по словам Игоря Конашенкова, будет использована коалицией Запада, во главе с США, для нанесения новых ударов по объектам правительства Сирии. С этой целью США усиливают свое военное присутствие в регионе.