Челябинск, 1 сентября, 2018, 07:02 — ИА Регнум. В школы Челябинской области 1 сентября пойдут 46,5 тыс. первоклассников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Советский плакат. Учись на пять! (фрагмент)

Всего за парты сядут около 388 тыс. школьников. Из них 46,5 учеников первых классов. 15 тыс. 114 детей впервые переступят школьный порог в столице Южного Урала — Челябинске.

По информации правительства, в 2018 году первоклассников будет на тысячу больше, чем на 1 сентября 2017 года. При этом в 2017 году школы приняли на 5 тыс. первоклассников больше, чем в 2016-м. Таким образом, можно сказать, что рост числа учащихся первых классов имеет тенденцию к замедлению.

В 2018 году учащихся примет 843 учреждения общего образования. При этом в 23% из них создана универсальная безбарьерная среда, которая позволяет осуществлять инклюзивное обучение детей-инвалидов.