В Свердловской области 1 сентября начали работу 1045 школ
Екатеринбург, 1 сентября, 2018, 06:21 — ИА Регнум. В Свердловской области 1 сентября открываются 1045 школ. Об этом в своём поздравлении в связи с Днём знаний заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Александр Кардаполов ИА Красная Весна
Школа в микрорайоне Мичуринский. Екатеринбург
По словам главы региона, школы примут 487 748 школьников, среди которых более 58 тыс. учеников первых классов. Все образовательные учреждения полностью готовы к учебному году.
На подготовку к учебному году и развитие образовательной системы в 2018 году было потрачено более 2,5 млрд рублей. Это почти на 300 тыс. больше уровня 2017 года. Более 955 млн выделил бюджет региона.