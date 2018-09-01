Аддис-Абеба, 1 сентября, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Комитет по инвестициям Эфиопии одобрил 1294 инвестпроекта в период 2017 — 2018 финансового года, который завершился 7 июля, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

(сс) Ninaras Аддис-Абеба. Эфиопия

Директор комитета Меконен Хайлу в интервью агентству заявил, что китайские инвестиционные проекты составили порядка 24,8% от общего числа инвестиций в стране. Эфиопия же, в общей сложности, за указанный срок одобрила 5217 проектов на сумму $3,7 млрд.

«Китайские инвестиции и капитал составляют огромную часть притока инвестиций в Эфиопию, а китайские инвесторы заняты в различных секторах от сельского хозяйства, производства и сектора услуг до туризма», — заявил Хайлу.

Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Эфиопии. Так, в 2016 году объем двусторонней торговли между странами достиг $5,4 млрд при среднем росте объема на 22,2% ежегодно в течение последних нескольких лет.