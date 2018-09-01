Вашингтон, 1 сентября, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Саммит США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, запланированный на ноябрь в Сингапуре, пройдет без участия американского президента Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Машет рукой

Заявляя о ближайших поездках Трампа, в Белом доме сообщили, что американский лидер в ноябре посетит Париж, Ирландию, Колумбию, Агентину (здесь пройдет саммит G20). В Азию же глава Белого дома не поедет, отправив туда вице-президента Майкла Пенса.

«Кроме того, президент попросил вице-президента поехать в ноябре в Сингапур, чтобы принять участие в саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточноазиатском саммите, а затем — в Папуа — Новую Гвинею для встреч по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», — сообщили в американской администрации.

Напомним, отношения США со странами Азии осложнились в последние полгода по инициативе Вашингтона: в частности, с Китаем идет торговая война, в которую косвенно втянуты и другие страны.