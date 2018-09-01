Донецк, 1 сентября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. В ДНР продолжится та социально ориентированная экономическая политика, которая ведется сейчас, заявил и.н. главы республики Дмитрий Трапезников, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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Трапезников пообещал, что сбоев не будет и что все госслужбы будут работать в штатном режиме.

«Все социальные гарантии — пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее — будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы», — сказал он.

Политик сказал, что все обещания, которые погибший 31 августа в Донецке Александр Захарченко давал народу ДНР, будут выполнены. Речь идет о продолжении перезапуска промышленности Донбасса, восстановлении экономического потенциала ДНР.

«Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути», — сказал Трапезников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник сказал, что знамя борьбы, высоко поднятое Захарченко, никогда не упадет. Он подчеркнул, что убийство лидера ДНР Донбасс никогда не простит.