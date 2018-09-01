Вашингтон, 1 сентября, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Представители госдепа США по Сирии планируют посетить Израиль, Иорданию и Турцию 1−4 сентября, где намерены обсудить реакцию Соединенных Штатов на якобы готовящееся применение химического оружия властями Сирии. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт журналистам.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание госдепартамента США

По ее словам, заявления представителей российского МИД о готовящейся провокации со стороны террористов с применением химического оружия являются «лицемерными». Кроме того, США намерены обсудить с Израилем меры по сдерживанию и противодействию Ирану в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что методы США относительно химического оружия уже давно известны. По его словам, эти методы базируются на провокациях с якобы применением химоружия, что давало Соединенным Штатам возможность нанести ракетный удар по военным и государственным объектам Сирии.