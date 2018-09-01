Пекин, 1 сентября, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом в рамках Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Си Цзиньпин и Мохамед Абдуллахи Мохамед

Председатель Си отметил, что между Китаем и Сомали сложилась традиционная дружба, а Сомали стала первой восточноафриканской страной, которая установила дипломатические отношения с КНР. Глава Китая поздравил своего коллегу с тем, что Сомали значительно продвинулась в мирном восстановлении страны. О также призвал Сомали укрепить сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Нового Шелкового пути», FOCAC, а также Форума сотрудничества Китай — Арабские страны.

Мохамед, в свою очередь заявил, что Сомали твердо придерживается политике «одного Китая», а также города принять активное участие в инициативе «Нового Шелкового пути». Кроме того, страна готова налаживать отношения с Китаем в рамках FOCAC.

Напомним, что на Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который пройдет с 4 по 5 сентября, прибудут лидеры целого ряда африканских стран. Уже точно известно о визите лидеров Ганы, Египта, ЮАР, Конго, Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо помимо президента Сомали.