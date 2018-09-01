Вашингтон, 1 сентября, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Агентство Bloomberg опубликовало комментарии президента США Дональда Трампа по поводу торговых переговоров с Канадой без его согласия, заявил американский президент в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вот это да, я сделал КОММЕНТАРИЙ НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ для Bloomberg насчет Канады и эта договоренность была ВОПИЮЩЕ НАРУШЕНА. Ну ладно, еще одна нечестная публикация. Я уже привык. По крайней мере Канада знает, каких взглядов я придерживаюсь», — заявил он.

Ранее издание Toronto Star опубликовало комментарии президента США Дональда Трампа по торговым переговорам с Канадой, которые были сделаны в интервью агентству Bloomberg в Белом доме. В этой публикации Трамп заявляет об отсутствии намерений искать с Канадой компромисса по торговой сделке, однако не может заявить об этом публично из-за угрозы срыва сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент США Дональд Трамп дал интервью агентству Bloomberg в Овальном кабинете Белого дома. В этом интервью Трамп заявил, что рассматривает вариант выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО), которая «очень плохо» обращается с США в течение долгих лет.