Куньмин, Китай, 1 сентября, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Количество жертв схода смертоносного оползня, обрушившегося на строящийся железнодорожный тоннель на юго-западе Китая увеличилось до пяти, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Строитель

Работы по строительству тоннеля шли в уезде Моцзян близ города Пуэр провинции Юньнань в момент, когда 29 августа сошел оползень на строительную площадку. По горячем следам было установлено, что четыре человека погибли, два человека получили ранения и еще трое числятся пропавшими без вести.

Напомним, что строительством тоннеля занимается китайская компания China Railway Engineering Corp., кроме того, ранее сообщалось, что на поиски пропавших было направлено 100 человек.