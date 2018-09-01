Дзержинск, Нижегородская область, 1 сентября, 2018, 03:47 — ИА Регнум. В результате взрыва на заводе в Дзержинске травмы различной степени тяжести получили шесть человек, сообщает «Мойка78».

(сс) AKuptsova Скорая помощь

Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы в больницу Дзержинска, еще двое обратились за медицинской помощью. Отмечается, что их травмы квалифицируются как повреждения средней степени тяжести. Еще один пострадавший был переведен в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Дзержинске на заводе имени Свердлова произошел взрыв при переносе пехотных мин из одного ящика в другой. Взрыв вызвал пожар на предприятии, который был локализован в течение двух часов.

На месте происшествия спасатели обнаружили троих погибших. В настоящее время трое числятся погибшими, трое — пропавшими без вести, а шестеро — ранеными.