Брюссель, 1 сентября, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Продление антироссийских санкций Европейским союзом поддержали Норвегия, Албания, Черногория и Украина, сообщается на сайте Совета ЕС.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Стая

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, санкции продляются до 31 января 2019 года. Она отметила, что среди подписантов антироссийской инициативы двое — претенденты на вступление в ЕС — Албания и Черногория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти четыре страны поддержали продление антироссийских санкций в середине июля. Введенные «из-за Крыма» рестрикции продлены до 23 июня 2019 года. Еще санкции поддержала Грузия.

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Также 5 июля Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических антироссийский санкций до 31 января 2019 года.