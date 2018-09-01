Вена, 1 сентября, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Танец министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с главой британского МИД Джереми Хантом не носил политического подтекста, заявила глава австрийского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран — членов Евросоюза в Вене.

Цитата из к/ф «Не может быть». реж Леонид Гайдай. 1975. СССР Танец

Кнайсль рассказала, что 30 августа вечером она танцевала босанову с главой МИД Великобритании с Джереми Хантом, и назвала его «прекрасным танцором». По ее словам, выбор партнера для танца для нее не несет никакого политического и юридического смысла, ведь ранее ей доводилось танцевать с большим числом мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Сообщается, что Путин лично поздравил Кнайсль, вручил ей букет цветов и даже станцевал с ней. В качестве подарка Путин привез кубанский казачий хор, который исполнил песни на свадьбе.