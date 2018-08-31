Москва, 1 сентября, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Прохожие обнаружили чемодан с телом девушки недалеко от аллеи Кремлевских Курсантов на юго-востоке столицы, заявила старший помощник руководителя Следственного комитете по столице Юлия Иванова агентству «Москва».

(сс) jackmac34 Страшная находка

По ее словам, тело было обнаружено прохожими недалеко от одного из торговых центров в районе Люблино, девушке на вид 18−25 лет. При визуальном осмотре сотрудники правоохранительных органов не обнаружили видимых телесных повреждений.

По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Воронцовском парке столицы было обнаружено тело женщины в чемодане. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство.