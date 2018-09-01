Грозный, 1 сентября, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Страны Европейского союза спокойно смотрят на то, как Киев поощряет теракты и убийства, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети ВКонтакте.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Узнав об убийстве в Донецке главы ДНР Александра Захарченко, Кадыров заявил:

«Коварные и подлые бандиты оборвали жизнь настоящего патриота Донбасса, истинного народного лидера, человека посвятившего себя борьбе за свободу и справедливость».

Глава Чечни отметил, что Захарченко был человеком, преданным своему народу. Он выразил свои соболезнования жителям ДНР, родным и близким погибшего. Кадыров сказал, что его регион готов оказать любую помощь народу ДНР.

«Европе, которая любит кичиться демократией, свободой слова, правами человека, нет абсолютно никакого дела до того, что власти Украины собрали у себя террористов, бандитов, уголовников, насильников, снабдили их оружием, валютой, документами, дали карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР», — отметил Кадыров.

Он добавил, что Великобритания, Франция и Германия «стали родным домом для сотен особо опасных преступников», которых Россия объявила в розыск за тяжкие преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Южной Осетии заявил, что считает убийство Захарченко терактом, а заказчиками — украинские власти, которые ведут политику террора.

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