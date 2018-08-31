Детройт, США, 1 сентября, 2018, 02:09 — ИА Регнум. В американском Детройте прошла церемония прощания и похорон американской певицы Ареты Франклин, которая была признана одной из величайших вокалисток по версии журнала Rolling Stone.

Арета Франклин. 1968

В траурной процессии приняли участие более ста автомобилей марки Cadillac розового цвета. После похорон состоялся трибьют-концерт в память об известной певице.

На этом концерте выступили такие музыканты как Стиви Уандер, Чака Хан и Ариана Гранде. Также прощальную речь на похоронах певицы произнес экс-президент США Билл Клинтон.

Напомним, 16 августа американская певица Арета Франклин скончалась на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы. Церемония прощания с усопшей проходила три дня — с 28 по 30 августа.