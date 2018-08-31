Москва, 1 сентября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Блог 9to5Mac опубликовал фотографии новых смартфонов iPhone и часов Apple Watch 4 до официального релиза новой продукции компании Apple.

(сс) IPhone

Авторы блога предполагают, что новые 5,8-дюймовые и 6,5-дюймовые смартфоны будут называться iPhone XS и для этого ряда моделей будет доступна золотая расцветка корпуса. Отмечается, что новые модели смартфонов будут оснащены OLED-дисплеями.

«Остальные детали предстоит еще выяснить, но мы уверенно можем заявить, что они будут называться iPhone XS, модели с OLED-дисплеями будут представлены в двух размерах и для каждой будет доступна опция в виде золотой расцветки корпуса», — заявляют авторы.

Компания Apple планирует официально представить свои новые модели смартфонов и часов на презентации 12 сентября. Также Apple представит и новые модели планшетов iPad.