Москва, 1 сентября, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Министерство торговли США включило в санкционный список еще 15 иностранных организаций, в числе которых — российский научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ). Соответствующий документ опубликован на портале Федерального реестра США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

НИИМЭ был включен в список как аффилированная организация с компанией «Микрон», в отношении которого уже были введены санкции. Российский институт, как и другие организации, были включены в санкционный список как компании, якобы способные угрожать национальной безопасности США и международным интересам Соединенных Штатов.

Также в список попали организации из Китая (включая компании из Гонконга), Пакистана, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных арабских эмиратов и Великобритании.

Напомним, под видом предотвращения угроз со стороны иностранных государств США в последнее время существенно расширили рамки информационной, политической и торговой войны. Основными противниками объявлены Россия, Китай, Иран.