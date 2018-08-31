Вашингтон, 1 сентября, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен подписать новое торговое соглашение, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), в течение 90 дней, говорится в заявлении торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.

Кукрыниксы. Общий рынок. 1974

«Сегодня президент уведомил Конгресс о своем намерении подписать торговый договор с Мексикой и Канадой в течение последующих 90 дней. Этот договор является наиболее продвинутым и высококлассным торговым соглашением в мире. В течение нескольких последующих недель Конгресс уведомит советников от гражданского общества и частного сектора и даст им возможность ознакомиться с соглашением. В этом соглашении они увидят огромные преимущества для наших рабочих, фермеров, владельцев раньчо и предприятий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что США продолжают переговоры с Канадой насчет нового торгового соглашения. Пока не сообщается, готова ли Канада подписать соглашение, однако, по словам Лайтхазера, стороны уже существенно продвинулись в сторону заключения нового торгового договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент США Дональд Трамп пообещал завершить переговоры с Канадой по торговым вопросам уже к концу текущей недели. По его словам, Канада уже желает вступить в сделку и Соединенные Штаты «дали время до пятницы» на принятие решения.