Баку, 1 сентября, 2018, 00:45 — ИА Регнум. В первом полугодии 2018 года объем денежных переводов в Азербайджан вырос на 49,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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По предварительным данным, за отчетный период в Азербайджан было переведено $681 млн, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой в центральном банк республики.

«Экономическая ситуация в странах-партнерах сказалась на объеме денежных переводов в Азербайджан. По предварительным оценкам их объем в январе-июне 2018 года составил $681 млн против $456 млн за первое полугодие 2017 года», — говорится в заявлении.

При этом во втором квартале текущего года объем денежных переводов в Азербайджан составил $389,4 млн.

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2017 году составил $1 млрд 203 млн, в 2016 году — $564,1 млн, в 2015 году — $1 млрд 183 млн.