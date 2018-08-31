Киев, 1 сентября, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Любой иностранный флот Украина может уничтожить за пять — десять минут, считает депутат Верховной рады («Народный фронт») Юрий Береза, сообщает OBOZREVATEL.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пираты Азовского моря

По словам народного избранника, достаточной взглянуть на карту Азовского моря, чтобы понять, что «при правильном размещении и креплении ракетных батарей» иностранному флоту не жить. Любые корабли, которые придут туда, будут разбиты за пять — десять минут.

«Измерив на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе — оно практически все у нас — и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот», — уточнил Береза.

Напомним, чем дольше длится гражданская война на Украине и чем больше погибает людей, в том числе и со стороны ВСУ, тем более абсурдными выглядят заявления украинских властей о мощи украинской армии. Такие фразы звучат как из уст высочайшего лица, так и от украинских чиновников и депутатов.

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