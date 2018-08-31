Украинский депутат взглянул на карту и понял, как разбить российский флот
Киев, 1 сентября, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Любой иностранный флот Украина может уничтожить за пять — десять минут, считает депутат Верховной рады («Народный фронт») Юрий Береза, сообщает OBOZREVATEL.
По словам народного избранника, достаточной взглянуть на карту Азовского моря, чтобы понять, что «при правильном размещении и креплении ракетных батарей» иностранному флоту не жить. Любые корабли, которые придут туда, будут разбиты за пять — десять минут.
«Измерив на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе — оно практически все у нас — и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот», — уточнил Береза.
Напомним, чем дольше длится гражданская война на Украине и чем больше погибает людей, в том числе и со стороны ВСУ, тем более абсурдными выглядят заявления украинских властей о мощи украинской армии. Такие фразы звучат как из уст высочайшего лица, так и от украинских чиновников и депутатов.
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