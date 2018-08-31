Донецк, 31 августа, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Группы бронетехники вооруженных сил Украины выдвигаются на боевые позиции на линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 31 августа, заявил в эфире телеканала «Россия 24» представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

ИА Красная Весна Эдуард Басурин. ДНР

По словам Басурина, сразу после того, как в Донецке в результате теракта был убит глава ДНР Александр Захарченко, подразделения ВСУ в Донбассе были подняты по тревоге. Разведка ДНР фиксирует множественные перемещения украинских войсковых колонн, в том числе бронетехники, по всей линии фронта.

Басурин подчеркнул, что убийство Захарченко планировалось спецслужбами Украины и США для дестабилизации обстановки в ДНР и возможного наступления ВСУ на одном из участков фронта.

При этом представитель оперативного командования ДНР заявил, что вооруженные силы республики также приведены в полную боевую готовность и дадут отпор противнику.

«У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы», — сказал Басурин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Донецке в результате теракта был убит глава ДНР Александр Захарченко. Взрыв прогремел в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР в тот момент, когда туда пришел Захарченко. Глава республики скончался в больнице от ранения головы, несовместимого с жизнью.