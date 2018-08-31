Москва, 31 августа, 2018, 23:30 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Шереметьево» администрация решила больше не объявлять по громкой связи фамилии пассажиров, опаздывающих на рейс. Об этом сегодня, 31 августа, сообщается на сайте воздушной гавани.

Дарья Драй ИА REGNUM Путешественник

Администрация «Шереметьево» приняла решение изменить систему оповещения пассажиров в связи с необходимостью соблюдения требования Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Отныне при оповещении опаздывающих пассажиров по громкой связи будет использоваться общее напоминание как можно скорее пройти на посадку, в котором также будет назван рейс. Фамилии опаздывающих пассажиров называться не будут.

Эти изменения касаются пассажиров всех классов и полетов всех авиакомпаний, которые обслуживаются в «Шереметьево».