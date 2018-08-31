Баку, 31 августа, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Два истребителя «МИГ-29» и три штурмовика «СУ-25» BBС Азербайджана примут участия в совместных тактических учениях с BBС Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Как сказано в сообщении минобороны Азербайджана, учения «Соколы TURAZ — 2018» пройдут в районе города Конья. Традиционные учения проходят в рамках двустороннего плана о военном сотрудничестве и продлятся до 14 сентября, отмечено в сообщении.