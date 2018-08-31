Воронеж, 31 августа, 2018, 22:49 — ИА Регнум. 19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение, вынесенное ранее Воронежским арбитражным судом, по спору между Воронежским авиазаводом (ВАСО) с Росимуществом.

Vaso.ru Воронежский авиазавод

Ранее Воронежский арбитражный суд вынес решение о взыскании с Росимущества 269 млн рублей в пользу Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Речь идет о споре по поводу арендной платы за использование экспериментального аэродрома: с точки зрения ВАСО, ставка была завышена. Представители предприятия ранее заявляли, что стоимость аренды за участок должна начисляться по специальной ставке для аэродромов с пассажиропотоком менее миллиона человек — 0,05 руб. за квадратный метр в год. Однако по факту арендная плата оказалась выше — почти в тысячу раз. В Росимуществе свою позицию ранее обосновывали тем, что деятельность авиазавода не предусматривает осуществления пассажирских перевозок, и никакого пассажиропотока на аэродроме нет. В итоге в начале апреля Воронежский арбитражный суд вынес решение в пользу ВАСО.

Однако решение было обжаловано в вышестоящей инстанции, которая его отменила. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух месяцев.

Отметим, что размещение аэродрома ВАСО в границах Воронежа вызывает претензии у строителей: застройщики ранее обвиняли руководство аэропорта в препятствовании застройке этой части города многоэтажками, в том числе в рамках реализации проекта по развитию застроенных территорий вдоль Ленинградской.