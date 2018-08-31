Донецк, 31 августа, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики назначен вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Донецкое агентство новостей.

Dnr-online.ru Дмитрий Трапезников

В Донецке проходит экстренное заседание Совета министров ДНР. На брифинге было объявлено, что временно исполняющим обязанности председателя Совета министров ДНР станет вице-премьер республики Дмитрий Трапезников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Донецке в результатет террористического акта был убит глава ДНР Александр Захарченко. Тяжелые ранения получил его заместитель, вице-премьер Александр Тимофеев.