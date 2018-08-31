Пермь, 31 августа, 2018, 22:02 — ИА Регнум. В Перми краевое управление ФАС выявило дискриминационные условия в отношении одного из пассажироперевозчиков. На время ремонта посадочных площадок региональный минтранс изменил для одного из перевозчиков схему движения, в результате чего пассажиропоток заметно уменьшился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС.

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Произошло это ещё в 2017 году. При этом в отношении других перевозчиков подобного решения принято не было. Пострадавший заявил в ФАС. Там провели проверку и пришли к выводу, что в решении минтранса есть признаки нарушения законодательства о конкуренции.

Кроме того выяснилось, что посадочные площадки на вокзале давно сделаны, а перевозчика на место так и не вернули. УФАС предупредила минтранс о необходимости до 28 сентября восстановить справедливость. В противном случае будет возбуждено дело.