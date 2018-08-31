Москва, 31 августа, 2018, 21:56 — ИА Регнум. По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, Президент РФ Владимир Путин максимально точно отреагировал на все острые вопросы пенсионной реформы.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Затрагивая возможность введения административной и уголовной ответственности работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста, президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин подчеркнул, что в таком случае бизнесу нужны и определенные стимулы к трудоустройству таких лиц.

Например, таким стимулом может стать понижение размера страховых взносов в Пенсионный фонд.

Что же касается ужесточения ответственности работодателя вплоть до уголовного наказания, то ТПП РФ считает правильным прибегать к этой мере в последнюю очередь, когда все остальные возможности полностью исчерпаны, заявил Сергей Катырин.

В связи с обращением Президента РФ Владимира Путина к гражданам по изменениям в пенсионной системе, Сергей Катырин высказал мнение, что глава государства «максимально точно отреагировал на все острые вопросы пенсионной реформы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России по поводу внесения изменений в проект пенсионной реформы.

Президент РФ предложил ряд корректировок, смягчающих ее проведение, в частности, заявил о необходимости распространения существующих льгот для россиян нового «предпенсионного возарста».

Также одной из самых актуальных проблем в ходе обсуждения пенсионной реформы признается вопрос о гарантированных рабочих местах для «возрастных» работников.

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